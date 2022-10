La probabile formazione della Fiorentina: Gollini torna titolare, in difesa c’è il rientro di Milenkovic. In attacco è duello per un maglia da centravanti

Per la gara di Conference League contro gli Heart of Midlothian l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di una pedina importante per il centrocampo come Barak, dello squalificato Ikone e dell’infortunato Sottil.

In porta dovrebbe tornare Gollini, mentre in difesa ci sono possibilità di rivedere il recuperato Milenkovic al centro della difesa con Igor. C’è Dodò tra i convocati ma andrà inizialmente in panchina: a destra agirà quindi Venuti, mentre a sinistra Biraghi. A centrocampo si dovrebbe vedere il terzetto composto con Amrabat in regia, e Bonaventura e Duncan come mezzali. Il grande dubbio è in attacco, dove Jovic, dopo la buona prova disputata nei pochi minuti giocati contro l’Atalanta, si candida titolare a discapito di Cabral. A completare il tridente ci saranno Kouame e Saponara, con Nico Gonzalez pronto a subentrare a gara in corso come dichiarato in conferenza stampa dallo stesso tecnico viola.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Kouamé, Jovic, Saponara.