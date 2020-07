La probabile formazione della Fiorentina: Iachini non ha voglia di azzardare tantissimo (almeno in partenza). E stavolta in attacco potrebbe toccare a…

Penultima giornata di campionato e ultima partita interna della stagione per la Fiorentina. Ci fosse stato il pubblico presente allo stadio, avremmo detto che i viola avrebbero avuto l’obiettivo di congedarsi bene dai propri tifosi. L’obiettivo resta anche se molto più virtuale, a distanza, così come il tempo che stiamo vivendo.

Iachini dovrebbe partire senza azzardare tantissimo, con Terracciano confermato in porta, così come il terzetto difensivo che tanto bene ha fatto sia a San Siro che all’Olimpico, anche se Ceccherini potrebbe avere qualche chance di impiego. Lirola a sinistra, Chiesa a destra, il tecnico viola ha trovato un certo equilibrio, almeno nella sua testa, con questa soluzione. Qualche problema lo lamenta Ribery, ma alla fine dovrebbe esserci, mentre come punta centrale stavolta potrebbe toccare a Vlahovic.

Questa la probabile formazione della Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Vlahovic, Ribery.