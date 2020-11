La probabile formazione della Fiorentina: il canto del cigno Iachini o il rilancio? Sempre 3-5-2 davanti guida Vlahovic

Sarà il canto del cigno Iachini o l’occasione di rilancio? Questa sera alle 21.45, la Fiorentina sfiderà il Parma dovendo rinunciare ad uno dei suoi pezzi da 90, ovvero Josè Maria Callejon.

Iachini sceglierà il confermato 3-5-2 con Dragowski fra i pali, difesa a tre rimaneggiate per le assenze con Igor-Milenkovic e Caceres, Lirola e Biraghi larghi con al centro Amrabat, Pulgar in regia e Castrovilli. Davanti sicuramente ci sarà Franck Ribery con probabilmente Dusan Vlahovic che, ad ora, è in vantaggio su Kouame.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Igor, Milenkovic, Caceres, Lirola, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Ribery e Vlahovic.