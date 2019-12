La probabile formazione della Fiorentina: In attacco, un tandem sicuro. Una piccola sorpresa a centrocampo?

Oggi alle 20:45, un test per vedere se la prova contro l’Inter è stato un fuoco di paglia o meno. Alla Fiorentina di Vincenzo Montella serve una prova di carattere e sopratutto servono punti per iniziare a scanzare le zone calde della classifica. Contro la squadra di Fonseca l’aeroplanino schiererà la stessa difesa che ha composto il terzetto contro l’Inter. Ma se è certo che Milenkovic, Pezzella e Caceres staranno a guardia di Dragowski, in mezzo al campo potrebbe esserci qualche sorpresa. Benassi potrebbere essere in netta rimonta su Milan Badelj, con il numero 24 che andrebbe a ricoprire il ruolo di mezz’ala destra, con Pulgar vertice basso della mediana nel 3-5-2 montelliano. L’altro posto sarà chiaramente occupato da Gaetano Castrovilli. In attacco, con l’assenza di Chiesa, il tandem “pesante” formato da Kevin Prince Boateng e Dusan Vlahovic.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.