La probabile formazione della Fiorentina: in difesa Italiano ha trovato la quadra. Torna Duncan, ballottaggio tra Saponara e Sottil per affiancare Piatek e Nico Gonzalez

Partita fondamentale per la Fiorentina, che se vuole continuare a credere nell’Europa deve provare a fare punti anche in casa di un avversario forte come l’Inter. Per tentare l’impresa Italiano si affida a Terracciano in porta, con davanti quella che ormai è a tutti gli effetti la linea difensiva titolare: Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi.

A centrocampo non può mancare Torreira, con Castrovilli e Duncan che si candidano ad occupare un posto accanto a lui vista l’indisponibilità di Bonaventura. In attacco non ci sono dubbi sulla presenza di Piatek e Nico Gonzalez, mentre si prevede il ballottaggio tra Sottil e Saponara per completare il tridente (Ikoné più probabile a gara in corso).

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Castrovilli, Duncan; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil/Saponara. All. Vincenzo Italiano