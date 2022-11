La probabile formazione della Fiorentina: Italiano conferma i suoi fedelissimi. Torna Amrabat, ma il centrocampo rimane un rebus

Dopo le due vittorie in Liguria, contro Spezia e Sampdoria, la Fiorentina ospita la Salernitana per l’ultima partita al Franchi del 2022. Le due squadre arrivano da importanti strisce di risultati utili consecutive: la Viola vuole aggiustare ulteriormente la classifica, mentre i campani non sembrano intenzionati a smettere di sognare.

Vincenzo Italiano si affiderà al 4-3-3 e ai suoi fedelissimi, con qualche cambiamento rispetto agli undici di Marassi. Con Gollini out, Terracciano ha la strada spianata per la titolarità. Conferme sulle fasce difensive per Dodô e Biraghi, mentre Milenkovic sarà probabilmente affiancato da Igor, con Quarta che riposa. A centrocampo, oltre ad Amrabat in cabina di regia, sono in quattro a giocarsi due posti: ballottaggi tra Mandragora e Duncan e tra Bonaventura e Barak. Tridente d’attacco composto da Kouamé, Jovic e Ikoné; attenzione alla carta Saponara a partita in corso.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora/Duncan, Amrabat, Bonaventura/Barak; Kouamé, Jovic, Ikoné. All.: Vincenzo Italiano.