La probabile formazione della Fiorentina: Italiano orfano di Nico Gonzalez si affida a Saponara, ma in attacco c’è un serrato ballottaggio

Dopo la vittoria contro il Cagliari per la Fiorentina è già tempo di tornare in campo. La Viola scenderà di nuovo in campo mercoledì sera all’Olimpico contro la Lazio, reduce dalla brutta sconfitta rimediata contro il Verona. Italiano si affiderà al solito 4-3-3 vero e proprio marchio di fabbrica della sua idea di calcio. In porta toccherà ancora a Terracciano, difesa a quattro che dovrebbe rivedere a destra Odriozola, Quarta e Igor in ballottaggio per affiancare Milenkovic, mentre a sinistra il solito capitan Biraghi. A centrocampo Torreira in cabina di regia, con Duncan e Bonaventura favoriti su Amrabat e Maleh, ma occhio anche ad un possibile impiego di Castrovilli. In avanti scelte obbligate, o quasi, per il tecnico della Fiorentina: Vlahovic al centro vista anche l’assenza di alternative. Ai suoi lati non ci sarà Nico Gonzalez (positivo al Covid19), Saponara favorito per una maglia da titolare dopo l’ottima gara di domenica; serrato ballottaggio tra Callejon e Sottil per la fascia di destra.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.