La probabile formazione della Fiorentina: Italiano studia l’attacco leggero, Nico torna dal 1′?

La Fiorentina tornerà in campo contro la Lazio oggi alle 18:00 all’Olimpico e Italiano ha ancora diversi dubbi sull’undici titolare da mandare in campo. Nessun dubbio per Terracciano che sarà tra i pali. Davanti a sé torna Dodo dopo la squalifica a destra, con il solito Biraghi a sinistra. Coppia centrale composta da Igor e Milenkovic, ma occhio al ritorno tra i convocati di Quarta. Nella coppia in mediana ancora Duncan-Amrabat, con il possibile ingresso di Mandragora a partita in corso. I dubbi più grandi però Italiano li ha in attacco, dove con tutta probbailità ci saranno Ikoné e Bonaventura. Rimane da assegnare l’ultimo posto sulla trequarti: se lo giocano Nico Gonzalez e Saponara, con l’argentino in vantaggio per il ritorno in campo dal 1′. Davanti la punta leggera potrebbe essere nuovamente Kouamé, con il duo Cabral-Jovic in panchina.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez/Saponara, Bonaventura, Ikoné; Kouame.