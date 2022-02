La probabile formazione della Fiorentina: Martinez Quarta torna dal primo minuto. Ballottaggio in porta, a centrocampo possibile nuova occasione per Amrabat

Per la gara contro il Sassuolo il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano deve sciogliere ancora alcuni dubbi per l’undici titolare da schierare, ad iniziare dalla porta. Come affermato da lui stesso oggi non ha infatti ancora preso una decisione al riguardo. Il recuperato Terracciano sembra essere candidato a riprendersi la sua postazione tra i pali a discapito di Dragowski, ma non sono escluse le sorprese .

Al centro della difesa, senza lo squalificato Milenkovic e l’infortunato Nastasic, ci saranno Martinez Quarta e Igor, con Odriozola e Biraghi ai loro lati. A centrocampo confermato Bonaventura, ma per gli altri due ruoli c’è più di un ballottaggio. Torreira non si è ancora ristabilito al massimo dopo la botta incassata contro l’Atalanta e le chiavi della regia potrebbero essere consegnate ad Amrabat, mentre Duncan potrebbe scalzare Castrovilli e Maleh per una maglia dal primo minuto. In attacco sembra confermato il tridente composto da Gonzalez, Piatek e Sottil, ma occhi puntati su Saponara che scalpita per una maglia da titolare.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano/Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat/Torreira, Duncan/Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil.