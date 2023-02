La probabile formazione della Fiorentina: mediana da reinventare senza Amrabat. Bonaventura imprescindibile, ancora spazio per Barak?

Undici giorni dopo, la Fiorentina torna a sfidare il Torino, stavolta in una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo l’incoraggiante pareggio all’Olimpico contro la Lazio, la Viola ha la grande opportunità di concedersi una ‘vendetta’ sui granata (dopo la sconfitta in campionato) e di accedere alle semifinali.

Per questa gara, mister Vincenzo Italiano conferma Terracciano tra i pali. Difesa a quattro con Dodô, Milenkovic, Igor e Biraghi; attenzione a Martinez Quarta in ballottaggio con il brasiliano, anche se le sue condizioni non sono ancora ottimali. Senza Amrabat, non convocato, il centrocampo viola sarà composto da Mandragora (titolare per la prima volta nel 2023) e Bonaventura. Sugli esterni Ikoné e Gonzalez, con Barak sulla trequarti alle spalle della punta Jovic.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Barak, Gonzalez; Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano.