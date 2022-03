La probabile formazione della Fiorentina: Milenkovic riprende il suo posto in difesa. Solito ballottaggio in porta, mentre Castrovilli cerca continuità

Archiviata la sconfitta contro il Sassuolo, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano in queste ore è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione in vista del match di mercoledì sera contro la Juventus. Nella partita d’andata della semifinale della competizione nazionale solito ballottaggio in porta tra Dragowski e Terracciano.

In difesa invece rivedremo sicuramente Milenkovic al centro della retroguardia viola, affiancato da Igor, vista anche la squalifica di M.Quarta e l’indisponibilità per infortunio di Nastasic. Sulle fasce agiranno invece i soliti Odriozola e capitan Biraghi.

A centrocampo dovrebbe rivedersi Torreira, risparmiato a Reggio Emilia, l’uruguagio sembra aver smaltito il lieve infortunio e sarà regolarmente lui ad impostare il gioco della sua Fiorentina. Ai suoi lati probabile l’impiego di Bonaventura, visti anche i due turni di stop che dovrà scontare in campionato, e Castrovilli, in evidente crescita nelle ultime settimane.

Davanti infine sarà Piatek a partire dal 1′, con Cabral chiamato a dare il suo contributo solo a partita in corso. Sugli esterni sicuro del posto sembra esser Nico Gonzalez, mentre sulla fascia opposta Sottil si gioca il posto con Saponara e Ikone.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil