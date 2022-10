La probabile formazione della Fiorentina: Milenkovic torna titolare, Dodo in forse. Con Kouamé e Jovic…

Dopo la bella vittoria in Scozia contro gli Hearts, la Fiorentina torna di scena in Serie A contro la Lazio nel posticipo del lunedì. Un match difficile, in un Franchi delle grandi occasioni. Italiano studia le mosse per arginare la squadra di Sarri, alla ricerca di punti importanti per la classifica. Terracciano torna tra i pali dopo il turno di riposo in Conference. Il vero grade dubbio sarà il terzino destro: Dodo è pronto a tornare in campo da titolare dopo l’infortunio, ma la forma non è ancora al 100%. Le alternative sono Terzic e Venuti, con il serbo più avanti dopo la bella prova in Scozia. Milenkovic torna titolare al fianco di Quarta, Biraghi sulla sinistra. Sicuri di un posto a centrocampo Amrabat e Barak, con Bonaventura e Mandragora in lotta per la terza maglia. Occhio anche alla possibilità Duncan. Davanti confermati Kouamé e Jovic, con Ikoné ancora in vantaggio su Nico Gonzalez per partire dal primo minuto.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodo (Terzic), Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora/Bonaventura, Amrabat, Barak; Jovic, Kouame, Ikonè