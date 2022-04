La probabile formazione della Fiorentina: per Cabral arriva la chance da titolare, ma c’è ancora qualche dubbio per Italiano

Manca sempre meno alla partita tra Fiorentina e Empoli in programma quest’oggi alle 12,30 al Franchi di Firenze.

Per il match mister Italiano dovrà fare a meno degli indisponibili Bonaventura e Odriozola. In campo con il solito 4-3-3, con Terracciano ancora una volta tra i pali, Venuti sulla destra al posto dello spagnolo titolare e infortunato, coppia di centrali composta da Milenkovic e Igor, sulla sinistra Biraghi. A centrocampo nessun dubbio in regia, dove ci sarà Torreira. Ai suoi lati Castrovilli e Maleh, con Duncan pronto a contestare il posto a quest’ultimo. Un dubbio anche in attacco, dove Cabral sembra poter avere la chance da titolare come punta di riferimento. Sugli esterni anche Ikoné dovrebbe partire dal primo minuto. Ballottaggio per l’altra maglia da titolare, con Sottil e Saponara contendenti. Più indietro Nico Gonzalez, appena rientrato dall’Argentina.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Cabral, Sottil/Saponara.