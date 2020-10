La probabile formazione della Fiorentina: Pezzella torna e Castrovilli risponde presente. Callejon pronto all’esordio ma non dal 1′, in attacco è lotta serrata per una maglia

Dopo la sosta per le Nazionali la Fiorentina allenata da Beppe Iachini si appresta a giocare in trasferta in campionato contro il neopromosso Spezia. Il tecnico viola può contare su due recuperi importanti, ovvero quello di capitan Pezzella in difesa e di Castrovilli che si era infortunato nella scorsa gara contro la Sampdoria. I gigliati dovrebbero quindi schierarsi con il solito 3-5-2 iniziale, con Dragowski in porta e la difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo sulle corsie esterne ci saranno Biraghi a sinistra e Lirola a destra, con Callejon pronto a subentrare a gara in corso per il suo debutto in maglia viola. Nel mezzo si ricomporrà il terzetto formato da Bonaventura, Amrabat e Castrovilli, mentre in attacco il ballottaggio è serrato tra Kouame e Cutrone per far coppia con Ribery. L’ex Genoa sembra comunque essere l’indiziato per giocare con il fuoriclasse francese dall’inizio.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery.