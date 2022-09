La probabile formazione della Fiorentina: possibile riposo per due titolari, davanti c’è Jović con Sottil e Kouamé

Manca sempre meno al ritorno in campo della Fiorentina in Serie A. Questo pomeriggio i viola di Vincenzo Italiano saranno a Bologna per affrontare i rossoblù al Dall’Ara nel classico derby dell’Appennino. L’allenatore viola si affiderà a Terracciano in porta, difesa composta da Quarta e Igor centrali, Venuti e Biraghi terzini. Possibile turno di riposo per Dodô dunque. A centrocampo Amrabat supportato da Bonaventura e Maleh, con Barak che parte dalla panchina dopo un approdo in viola che gli è valso quattro gare da titolare. Davanti Jovic dal primo minuto, con Kouamè e Sottil ai suoi lati.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Kouame, Jovic, Sottil.