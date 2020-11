La probabile formazione della Fiorentina: Prandelli pronto a lanciare Cutrone in attacco. Idee Castrovilli trequartista e Caceres terzino destro

C’è grande curiosità per la prima formazione della nuova epoca viola segnata dal ritorno di Cesare Prandelli in panchina. Contro il Benevento il modulo scelto dovrebbe essere un 4-2-3-1, che prevede Dragowski in porta, Caceres nel ruolo di terzino destro, Milenkovic e il recuperato Pezzella al centro e Biraghi a sinistra. A centrocampo agiranno con tutta probabilità Amrabat e uno tra Pulgar e Duncan, con il primo in vantaggio per una maglia dal primo minuto. Castrovilli verrà invece schierato sulla trequarti con Kouame e Ribery a supporto di un’unica punta. In questo caso la scelta dovrebbe ricadere su Cutrone, dato che il neo tecnico viola ha avuto modo di vederlo all’opera in settimana da vicino mentre Vlahovic era impegnato con la sua Nazionale.

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Kouame, Castrovilli, Ribery; Cutrone.