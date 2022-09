La probabile formazione della Fiorentina: Quarta e Igor al centro della difesa, in attacco Cabral con Saponara e Kouame

Alle ore 21 la Fiorentina scenderà in campo contro l’Istanbul Başakşehir, nella gara valida per la seconda giornata del girone di Conference League. Un appuntamento già decisivo per i viola, che non possono permettersi un altro passo falso dopo il deludente pareggio casalingo contro il Riga.

Per invertire la tendenza Vincenzo Italiano si affiderà al portiere di coppa Gollini, davanti a lui una linea formata da Venuti, Igor, Martinez Quarta e Biraghi. A centrocampo Amrabat agirà in cabina di regia, con ai suoi fianchi Maleh e Bonaventura. Infine il tridente offensivo, che vedrà la presenza di Cabral sorretto da Saponara e Kouame.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Kouame, Cabral, Saponara. All. Vincenzo italiano