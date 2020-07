La probabile formazione della Fiorentina: Ribery e Cutrone tornano a fare coppia in attacco, in difesa si rivede Caceres

Dopo la scottante sconfitta di mercoledì in casa contro il Sassuolo la Fiorentina è chiamata a dare un segnale importante nella gara contro il Parma. Per l’occasione il tecnico Beppe Iachini è pronto a riproporre il suo 3-5-2 e a schierare Caceres dopo le due giornate di squalifica, il quale riprenderà così il suo posto in difesa con Milenkovic e Pezzella. Chiesa potrebbe tornare sulla fascia destra al posto di Lirola, mentre sulla sinistra sarà ancora titolare Dalbert. A centrocampo torna dal primo minuto Duncan per comporre il terzetto di centrocampo con Pulgar Castrovilli. Ad agire in attacco stavolta dovrebbe essere la coppia formata da Ribery e Cutrone.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone.