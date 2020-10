La probabile formazione della Fiorentina: Ribery in dubbio, Callejon pronto per formare un attacco inedito. In regia ancora Amrabat

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini deve ancora sciogliere dei dubbi per la gara casalinga contro l’Udinese, una partita che comunque può rappresentare un crocevia per il campionato dei viola fermi a 4 punti in classifica. Il modulo sarà sempre il 3-5-2, con Dragowski in porta e in difesa il terzetto composto da Milenkovic, Pezzella, il quale dovrebbe stringere i denti per il problema riaccusato alla caviglia, e Caceres. A centrocampo potrebbe non essere ancora il momento di vedere Pulgar da titolare: dopo l’allenamento di oggi sembra che in cabina di regia possa toccare ancora ad Amrabat, con Castrovilli e Bonaventura ad agire da mezzali. Sulle corsie esterne ci pronti Biraghi e Lirola, mentre in attacco, Callejon potrebbe sostituire Ribery che non ha recuperato al meglio. L’indiziato per far coppia con lui in zona offensiva è Kouame, in vantaggio per il momento su Cutrone e Vlahovic.

Probabile formazione Fiorentina: (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Callejon.