La probabile formazione della Fiorentina: Scatta l’ora di Terracciano e della coppia offensiva, Chiesa tira il fiato

Ce ne saranno pochi di cambiamenti nella Fiorentina che alle 15 affronterà l’Atalanta in Coppa Italia, in un incontro dal pronostico apparentemente quasi indirizzato. In porta esordio stagionale per Terracciano, mentre difesa e centrocampo dovrebbero rimanere gli stessi delle ultime uscite. In attacco invece cambio di coppia, con Vlahovic e Cutrone al posto di Chiesa e Boateng, neanche convocato. Questa la probabile formazione della Fiorentina: Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar (Badelj), Castrovilli, Dalbert, Vlahovic, Cutrone.