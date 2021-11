La probabile formazione della Fiorentina: si rivede Gonzalez. Speranze per Venuti e Maleh

A distanza di poco più di settantadue ore dal ko contro l’Empoli, la Fiorentina torna subito in campo. L’occasione migliorare per cancellare i rimpianti per il risultato e tornare alla vittoria. All’Artemio Franchi, l’avversaria sarà la Sampdoria di Roberto D’Aversa: i blucerchiati sono reduci da due vittorie consecutive e si presentano a Firenze senza troppe pressioni.

Tra i pali non cambia niente: avanti con Terracciano, visto che Dragowski non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio. A destra possibile una chance dal 1′ per Venuti, che si gioca una maglia con Odriozola: confermati Milenkovic e Quarta al centro della difesa, con Biraghi sulla sinistra.

In mediana Italiano non può fare a meno di Torreira: ai suoi fianchi, complice anche l’assenza di Castrovilli, due tra Bonaventura (uscito stremato dal Castellani), Duncan e Maleh. In attacco via libera al ritorno dal 1′ di Gonzalez nel tridente con Vlahovic: l’altra maglia se la giocheranno Saponara, Sottil e Callejon.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti/Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura (Maleh), Torreira, Duncan; Sottil/Saponara, Vlahovic, Gonzalez. All: Italiano.