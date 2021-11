La probabile formazione della Fiorentina: Sottil scalpita, tornano Milenkovic e Martinez Quarta in difesa. A centrocampo è ballottaggio a tre per una maglia

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ritrova alcune pedine importanti per la gara in programma contro l’Empoli. Allo stadio ‘Castellani’ sono pronti a tornare al centro della difesa sia Milenkovic che Martinez Quarta dopo le rispettive squalifiche. In porta va verso la conferma Terracciano nonostante il recupero di Dragowski, mentre ai lati agirà uno tra Venuti e Odriozola, con il primo in leggero vantaggio, e Biraghi.

A centrocampo sembra che Duncan e Torreira siano certi di partire titolari dopo le recente buona prova di entrambi contro il Milan. Il terzo posto se lo giocano quindi Bonaventura, Castrovilli e Maleh.

Nel tridente d’attacco con l’ex di turno Saponara e Vlahovic potrebbe invece esserci Sottil dall’inizio, e non Gonzalez, che come affermato dallo stesso Italiano deve essere ‘dosato’ dopo il lungo stop. Con lui dovrebbe così partire dalla panchina con lui anche Callejon.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Saponara.