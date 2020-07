La probabile formazione della Fiorentina: stavolta Ribery subentra, quanti ritorni per Iachini! E Venuti potrebbe meritarsi un’altra chance

Dopo l’ampio turn over di Parma, nella sfida di stasera con il Cagliari il tecnico viola Iachini dovrebbe rispolverare qualche titolare lasciato a riposo forzato in precedenza: su tutti dovrebbe tornare Martin Caceres, vista la squalifica di Pezzella. Il grosso dubbio riguarda Ribery, acciaccato in Emilia e forse destinato a subentrare in questa occasione: dovrebbe tornare quindi Chiesa, di supporto a Vlahovic, anche lui fuori nelle ultime due ma per squalifica. Possibile la conferma di Venuti, al posto di un Dalbert sempre in campo ma mai brillante, questo il probabile undici della Fiorentina:

Dragowski, Caceres, Milenkovic, Igor, Lirola, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Venuti (Dalbert), Chiesa, Vlahovic (Cutrone).