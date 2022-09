La probabile formazione della Fiorentina: tanti dubbi per Italiano con una difesa in piena emergenza. Nico Gonzalez…

Ultima gara per la Fiorentina prima della sosta per le Nazionali contro l’Hellas Verona. La squadra viola è alla ricerca di punti vitali per una classifica che non sorride, in un inizio di stagione tutt’altro che facile. Italiano studia le ultime contromosse per la gara contro i gialloblù di Cioffi. In porta ci sarà Terracciano, anche dopo il forfait di Gollini per infortunio. Biraghi torna titolare sulla sinistra, Venuti sulla destra. Quarta è tra i convocati, ma la titolarità sembra ancora in dubbio. Se non sarà possibile schierarlo dal primo minuto, possibile l’impiego di Amrabat riadattato a centrale di difesa al fianco di Ranieri. Mandragora ancora in regia, con Bonaventura e Barak ai suoi lati. Occhio, però, anche a Duncan. Davanti Jovic prima punta, con Kouame e Sottil in vantaggio sugli altri. Rientra anche Nico Gonzalez, che potrebbe avere minuti in campo a partita in corso.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Amrabat, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (Duncan), Mandragora, Barak, Kouame, Jovic, Sottil.