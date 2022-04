La probabile formazione della Fiorentina: tanti gli indisponibili tra i viola, pochi i dubbi per Italiano. Davanti ancora Cabral

Si avvicina a grandi passi la partita tra Napoli e Fiorentina in programma oggi alle ore 15.00.

Vincenzo Italiano per sfidare i partenopei dovrà fare a meno degli infortunati Nastasic, Odriozola e Bonaventura, oltre allo squalificato Torreira. La Fiorentina dunque si schiererà in campo con il solito 4-3-3 con Terracciano in porta, Biraghi, Milenkovic, Igor e Venuti a comporre la linea difensiva, Amrabat in regia affiancato da Castrovilli e uno tra Duncan e Maleh, con il primo in vantaggio. In attacco nuova chance dal primo minuto per Cabral, con Piatek non ancora al meglio. Sugli esterni c’è Nico Gonzalez con il dubbio sull’altra fascia. Ballottaggio tra Sottil e Ikoné.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Sottil/Ikoné.