La probabile formazione della Fiorentina: Terracciano verso la seconda consecutiva da titolare, torna Dalbert. Ceccherini e Badelj pronti dal primo minuto

Per la gara in programma contro il Torino il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini non sembra intenzionato cambiare il modulo applicato nella partita vinta a Lecce, ma è molto probabile che ci possano essere alcune variazioni nell’undici iniziale. In porta, nonostante Dragowski pur non essendo al meglio a causa del mal di schiena compaia tra i convocati, dovrebbe essere confermato Terracciano. In difesa è possibile invece che Ceccherini possa dare il cambio a Caceres nel terzetto con Milenkovic e il recuperato Pezzella, il quale mercoledì era uscito a gara in corso. A centrocampo Badelj e Castrovilli potrebbero prendere il posto di Pulgar e Ghezzal per completare la linea mediana con Duncan. Sulle fasce vanno verso la conferma dal primo minuto Chiesa a destra e Dalbert a sinistra. Quest’ultimo sembra infatti aver smaltito l’infortunio che gli aveva fatto saltare all’ultimo la gara contro i salentini. In attacco verrà riproposto il duo formato da Cutrone e Ribery.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Chiesa, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Ribery.