La probabile formazione della Fiorentina: Terzic a destra, Bonaventura rifiata. Jovic di nuovo titolare con Ikonè e Kouame

Alle 18.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Basaksehir. I viola hanno l’occasione di conquistare il passaggio del turno in Conference League, ma solo vincendo con almeno quattro gol di scarto potranno sperare nel primo posto. Per tentare l’impresa Italiano ripropone Gollini in porta, davanti a lui una difesa formata da Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic e Terzic (adattato a destra).

A centrocampo non si discute la presenza di Amrabat, mentre potrebbe rifiatare Bonaventura a favore di Barak. Possibile seconda presenza consecutiva da titolare per Duncan, mentre in attacco dovrebbe rivedersi dal primo minuto Jovic insieme a Ikonè e Kouame.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Duncan; Ikoné, Jovic, Kouamé. All. Vincenzo Italiano.