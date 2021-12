La probabile formazione della Fiorentina: Terzic scalda i motori. Solito dubbio in attacco per Italiano

Domani alle 18.30 sarà il Verona l’ultimo ostacolo del 2021 che la Fiorentina incontrerà sul suo cammino. La squadra viola punta ovviamente al bottino pieno per chiudere il girone d’andata a quota 34 punti. Per Italiano i seguenti dubbi di formazione: in difesa Venuti insidia Odriozola, mentre a centrocampo un appannato Maleh potrebbe lasciare spazio a Duncan, con Castrovilli pronto magari a gara in corso. In attacco Vlahovic al centro con accanto Nico Gonzalez. Sull’altra fascia Callejon, Saponara e Sottil si giocano una maglia dal primo minuto, con gli ultimi due in leggero vantaggio.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola/Venuti, Milenkovic, Quarta, Terzic, Bonaventura, Torreira, Duncan, Saponara/Sottil, Vlahovic, Gonzalez.