La probabile formazione della Fiorentina: tocca a Mandragora in regia, finalmente Gonzalez da subito sulla fascia di Dodô

Secondo posticipo di fila di lunedì sera per la Fiorentina, che spera di non ripetere il disastroso monday night scorso. Di scena a Lecce, la squadra di Italiano ripartirà dalla seconda goleada consecutiva agli Hearts e dovrebbe farlo stavolta con Nico Gonzalez dal primo minuto, sulla stessa fascia di Dodô. In regia invece toccherà a Mandragora vista la squalifica di Amrabat, ai suoi lati il rientrante Bonaventura e la conferma di Barak. Davanti invece il tridente ormai sembra consolidato:

Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Mandragora, Barak, Bonaventura, Gonzalez, Jovic, Kouame.