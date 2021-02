La probabile formazione della Fiorentina: torna Amrabat, Pulgar reclama spazio e a Prandelli restano dei dubbi

Nell’anticipo del venerdì la Fiorentina affronterà al Franchi alle 18.30 lo Spezia. Prandelli, alla ricerca ossessionata di punti, probabilmente si affiderà al solito 3-5-2 e pressoché agli stessi uomini di Marassi. Torna Amrabat e sicuramente il marocchino scenderà in campo dal 1′. A fargli posto potrebbe essere Pulgar, ma il cileno reclama spazio dopo la buona prova contro la Samp. Per questo possibile un impiego del rientrante Amrabat nella posizione di mezzala al posto di Castrovilli, apparso un po’ appannato nelle recenti uscite dei viola. Ultima opzione l’avanzamento di Bonaventura al fianco di Vlahovic e la conseguente esclusione di Kouame. Sulla destra possibile debutto dal 1′ per Malcuit, anche se Venuti rimane in vantaggio.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.