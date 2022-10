La probabile formazione della Fiorentina: torna Biraghi sulla sinistra, così come Bonaventura in mezzo al campo. In attacco…

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina in Serie A. I viola di Italiano saranno di scena al Picco di La Spezia, contro i bianconeri di Gotti. L’allenatore viola studia le ultime mosse in vista della gara. In porta torna titolare Terracciano, così come Biraghi sulla sinistra. Coppia centrale con Milenkovic e Quarta, mentre sulla destra ancora Dodo. A centrocampo Amrabat sarà affiancato da Bonaventura e uno tra Barak e Duncan. Davanti torna titolare Ikoné con Kouame ai lati di Jovic.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan/Barak; Ikoné, Jovic, Kouamé.