La probabile formazione della Fiorentina: torna Caceres, Iachini testa Vlahovic e mette in ballottaggio Benassi

La Fiorentina sfiderà questo pomeriggio la Sampdoria di Claudio Ranieri in uno scontro importante in chiave salvezza diretta. Iachini sceglierà il consueto 3-5-2 con Dragowski tra i pali, linea a tre con Milenkovic, Pezzella e il rientrante Caceres, centrocampo a cinque con Lirola-Dalbert larghi sulle fasce, Pulgar-Castrovilli confermati mentre sono in ballottaggio Benassi e Alfred Duncan, con il nuovo arrivato in leggero svantaggio. Davanti il tecnico marchigiano cambia tutto inserendo Vlahovic per Cutrone accanto a Chiesa.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Vlahovic, Chiesa.