La probabile formazione della Fiorentina: torna Igor in difesa, Bonaventura sulla trequarti. In attacco…

Ancora poche ore e la Fiorentina tornerà in campo in Serie A contro la Roma nel posticipo domenicale. Italiano studia le ultime mosse per l’undici titolare. Pochi dubbi per l’allenatore viola che si affiderà a Terracciano in porta, Biraghi, Milenkovic, Igor e Dodo in difesa. A centrocampo ancora la coppia Duncan e Amrabat, mentre davanti il trio Ikone, Bonaventura e Kouame, dietro all’unica punta Jovic.

Probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Biraghi, Milenkovic, Igor, Dodo, Amrabat, Duncan, Ikone Bonaventura, Kouame, Jovic