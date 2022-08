La probabile formazione della Fiorentina: torna Igor, in porta tocca a Terracciano. Per l’attacco pronto il tridente dell’andata

La Fiorentina va giocarsi in casa del Twente l’accesso ai gironi di Conference League. Dopo il 2-1 dell’andata i viola sono chiamati a legittimare nella gara di ritorno il risultato contro gli olandesi, motivo per il quale le scelte del tecnico viola Italiano possono rivelarsi più fondamentali che mai per una partita così importante.

A difendere la porta ci sarà Terracciano, mentre in difesa torna dopo l’infortunio degli scorsi giorni Igor per far coppia con Milenkovic. Sulle corsie esterne Venuti è il primo candidato per una maglia dal 1′ sulla destra, mentre a sinistra ci sarà Biraghi. In regia a centrocampo tocca ad Amrabat, con Duncan e Bonaventura nel ruolo di mezzali. In attacco Cabral formerà invece il tridente della partita di andata con Gonzalez e Sottil, con Jovic pronto a subentrare in caso di necessità a gara in corso.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Sottil.