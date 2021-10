La probabile formazione della Fiorentina: torna il blocco sudamericano, ma i dubbi per Italiano non mancano

Si avvicina sempre di più la prossima sfida di campionato per la Fiorentina, che domani pomeriggio sfiderà al Franchi il Cagliari. Per quanto riguarda la probabile formazione della squadra gigliata Italiano si affiderà ancora una volta al 4-3-3 con Terracciano in porta, Biraghi sulla sinistra e Odriozola favorito su Venuti sulla destra. Il primo vero dubbio per l’allenatore viola è sulla coppia di centrali di difesa: Milenkovic irremovibile potrebbe fare coppia con Quarta, partono dietro all’argentino nelle quotazioni per una maglia da titolare sia Igor che Nastasic. Con l’infortunio di Pulgar sarà Torreria a tornare in regia, affiancato da Bonaventura e Duncan o Maleh (in vantaggio leggero il ghanese). In avanti sembra tutto chiaro con il tridente formato da Vlahovic, Gonzalez e Callejon, nonostante Saponara possa provare a insidiare il posto da titolare per quest’ultimo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.