La probabile formazione della Fiorentina: torna Ribery, altra maglia di titolare per Vlahovic. A Pulgar e Borja Valero il compito di coadiuvare la manovra a centrocampo

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ritrova tutti i suoi giocatori a disposizione e riflette su quale undici schierare sul campo del Milan primo in classifica. L’intenzione dell’allenatore viola sembra quella di mettere Castrovilli il più possibile in condizione di supportare gli attaccanti, che anche contro l’Udinese in Coppa Italia non hanno trovato quasi mai la porta. In porta ci sarà Dragowski, e davanti a lui la difesa composta da Milenkovic e Pezzella, Caceres a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo agirà il terzetto formato da Amrabat, Pulgar e Borja Valero, con Castrovilli che dovrebbe ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle di Vlahovic e il recuperato Ribery. Gli altri giocatori più offensivi come Kouame, Cutrone, Bonaventura e Callejon andrebbero così inizialmente in panchina facendosi trovare pronti per subentrare a gara in corso.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Borja Valero; Castrovilli; Vlahovic, Ribery.