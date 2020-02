La probabile formazione della Fiorentina: tre dubbi per Iachini

Reduce dal pareggio interno contro il Milan, la Fiorentina si presenta all’appuntamento contro l’Udinese desiderosa di continuare il recente trend positivo. Sarà una partita particolare, quella della Dacia Arena, che verrà giocata a porte chiuse per i decreti emanati dal Governo legati all’emergenza Coronavirus. Il tecnico viola Beppe Iachini non è intenzionato a cambiare modulo: avanti con il 3-5-2, almeno per ora. Davanti a Dragowski fiducia al terzetto difensivo formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Sulle fasce di centrocampo conferma per Lirola a destra, mentre a sinistra Igor è in netto vantaggio su Venuti per sostituire lo squalificato Dalbert. A centrocampo, tolto l’inamovibile Castrovilli, sono due i dubbi di Iachini: Badelj è leggermente in vantaggio su Pulgar, così come Duncan lo è su Benassi. In attacco, accanto a Chiesa, è aperto il ballottaggio tra Vlahovic e Cutrone: il serbo è favorito, ma attenzione al possibile sorpasso dell’ultima ora da parte dell’ex Milan.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj/Pulgar, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.