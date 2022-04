La probabile formazione della Fiorentina: Un dubbio a reparto per Italiano

Reduce dalla vittoria contro il Napoli, la Fiorentina si appresta a ricevere il Venezia allo stadio Artemio Franchi. A pochi giorni dalla partita di Coppa Italia contro la Juventus, sarà interessante capire quali saranno le scelte di mister Italiano e se il tecnico viola penserà anche alla partita dello Stadium.

Tra i pali confermato Terracciano, mentre a destra è ballottaggio tra Venuti e Odriozola: lo spagnolo, tornato tra i convocati, farà comunque uno spezzone di partita così da essere pronto per i bianconeri. Completano la retroguardia Milenkovic, Igor e Biraghi, anche se Quarta scalpita e potrebbe tornare dal 1’ per far rifiatare uno dei titolari.

In mediana torna Torreira dopo il turno di squalifica: ai suoi lati, complice l’assenza di Bonaventura, Castrovilli e uno tra Duncan e Maleh. In attacco confermato Cabral dal 1’, mentre sugli esterni ci saranno Gonzalez e uno tra Ikoné e Saponara.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan/Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara/Ikoné.