La probabile formazione della Fiorentina: Un dubbio a reparto per Italiano

Reduce dalla vittoria contro il Bologna, la Fiorentina arriva alla sfida contro la Salernitana desiderosa di trovare il terzo successo di fila in campionato. Sono relativamente pochi i dubbi di Vincenzo Italiano. Tra i pali, vista l’indisponibilità di Dragowski, toccherà nuovamente a Terracciano. In difesa ci saranno Odriozola, Milenkovic e Biraghi: Quarta e Igor si giocano l’ultima maglia da titolare, con l’argentino in pole sul brasiliano.

Due le certezze in mediana: in cabina di regia ci sarà Torreira, mentre alla sua destra spazio a Bonaventura. Ballottaggio per l’ultima maglia da titolare tra Maleh e Duncan, con il primo favorito. In attacco inamovibili Gonzalez e Vlahovic: il terzo posto dal 1’ se lo giocheranno Saponara e Sottil.

FIORENTINA (4-3-3); Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh/Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara/Sottil.