La probabile formazione della Fiorentina: Un solo cambio per Iachini. In attacco…

Reduce dalla rotonda vittoria di Marassi, la Fiorentina ospiterà il Milan al Franchi. Si tratta di una partita che offre molteplici punti di vista, tra cui i ritorno a Firenze di Stefano Pioli e Ante Rebic. Il tecnico viola Beppe Iachini cambierà davvero poco rispetto all’undici titolare che ha battuto la Sampdoria. Tra i pali Dragowski, in difesa conferme per Milenkovic, Pezzella e Caceres: seconda panchina di fila per il brasiliano Igor. Sulle fasce di centrocampo fiducia a Lirola e Dalbert, mentre in mediana ci sarà Pulgar al posto dello squalificato Badelj: le due mezzali saranno Duncan, alla seconda da titolare con la Fiorentina, e Castrovilli. In attacco Iachini dovrebbe confermare il tandem composto da Chiesa e Vlahovic, anche se rimane aperto un piccolo spiraglio per l’utilizzo di Cutrone al posto del serbo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.