La probabile formazione della Fiorentina: Un solo dubbio per Italiano. C’è Gonzalez, spazio a Pulgar in cabina di regia

È passato ormai più di un mese dall’inizio della stagione della Fiorentina, che dopo essersi allenata per qualche giorno a Firenze si è recata a Moena per l’ormai classico ritiro in Val di Fassa. Sei amichevoli che hanno permesso a Vincenzo Italiano di farsi delle idee sui giocatori a disposizione e sui reparti da rinforzare sul mercato.

Il tempo del rodaggio è finito e alle 21 di questa sera la Fiorentina farà il suo esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cosenza. Sono pochi i dubbi di formazione per mister Italiano: davanti a Dragowski, sono certi di una maglia da titolare Venuti, Quarta e Biraghi. L’ultima maglia da titolare se la giocano Igor e Pezzella, con il brasiliano favorito. Panchina per Milenkovic, ormai ad un passo dal West Ham.

In mediana fiducia a Pulgar davanti alla difesa, con Bonaventura e Castrovilli che agiranno da mezzali. Il tridente d’attacco sarà composto da Vlahovic al centro dell’attacco: ai suoi fianchi spazio a Nicolas Gonzalez sulla destra e Saponara sulla sinistra. Poche le speranze per Callejon di giocare dal 1’: per lo spagnolo ci sarà spazio a partita in corso.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Quarta, Igor (Pezzella), Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.