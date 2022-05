La probabile formazione della Fiorentina: un solo dubbio per Italiano

A due giornate dalla fine, la Fiorentina è padrone del proprio destino per quanto riguarda la lotta all’Europa. E’ con questa consapevolezza che la squadra di Italiano arriva all’appuntamento con la Sampdoria: se arriveranno i tre punti, sarà matematicamente qualificata in Conference League.

Il tecnico viola si affida ai giocatori che gli hanno dato più certezze nelle ultime partite. In difesa, davanti a Terracciano, sono certi di una maglia da titolare Milenkovic, Igor e Biraghi. Sulla fascia destra ballottaggio tra Odriozola e Venuti: se lo spagnolo darà certezze a Italiano toccherà a lui, altrimenti fiducia a Venuti.

A centrocampo, viste l’assenza di Amrabat per squalifica e di Castrovilli per infortunio, le scelte sono praticamente obbligate. In cabina di regia rientra Torreira, con Bonaventura e Duncan ai suoi lati. In attacco Italiano è pronto a confermare il tridente visto contro la Roma: Ikoné a destra, Cabral al centro e Gonzalez a sinistra.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola/Venuti; Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torrreira/Amrabat, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.