La probabile formazione della Fiorentina: Venuti a destra e Ranieri al centro, occasione per Zurkowski. In attacco tocca a Cabral

Alle 18.45 la Fiorentina farà il suo esordio nella Conference League, affrontando al Franchi l’RFS Riga. Per quella che sulla carta è la partita più semplice del girone, ma che comunque non va sottovalutata, Italiano mette in campo un undici per certi versi obbligato.

A partire dalla difesa, dove lo squalificato Igor e l’infortunato Milenkovic verranno sostituiti da Quarta e Ranieri. Spazio poi a Venuti a destra e Terzic a sinistra, con Gollini in porta. A centrocampo Mandragora agirà in cabina di regia, con ai suoi lati Bonaventura e Zurkowski. Chiavi dell’attacco affidate a Cabral, supportato da Ikonè e Saponara.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Ranieri, Terzic; Mandragora, Bonaventura, Zurkowski; Ikonè, Cabral, Saponara. All. Vincenzo Italiano