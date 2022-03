La probabile formazione della Fiorentina: Venuti ancora al posto di Odriozola, torna Bonaventura. Davanti Gonzalez e Sottil insieme a Piatek

Alle 12.30 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Bologna, in una partita fondamentale per le ambizioni europee dei viola. La squadra di Italiano deve tornare alla vittoria e ci proverà schierando Terracciano in porta, davanti a lui una difesa composta da Venuti (ancora non al meglio Odriozola), Milenkovic, Igor e Biraghi.

A centrocampo inamovibile Torreira, così come non si può fare a meno di Bonaventura dopo la vittoria del ricorso. Per il terzo posto disponibile, Castrovilli appare ancora favorito rispetto a Maleh e Duncan. In attacco, smaltita l’influenza, torna Nico Gonzalez che agirà nel tridente insieme a e Piatek e Sottil, quest’ultimo in ballottaggio con Ikonè.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Bonaventura, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Vincenzo Italiano