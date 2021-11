La probabile formazione della Fiorentina: Venuti-Igor coppia centrale, in porta ancora Terracciano. Nico Gonzalez parte dalla panchina

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo contro il Milan nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Sfida importante per i viola, che vogliono invertire il trend negativo contro le big.

La situazione però non è delle più rosee per Italiano, che deve far fronte a diverse assenze in primis quelle degli squalificati Milenkovic e Martinez Quarta. Toccherà allora a Venuti e Igor presidiare le due caselle al centro della difesa, con Odriozola e Biraghi ai lati e Terracciano tra i pali (ancora out Dragowski).

A centrocampo confermati i tre dell’Allianz Stadium, ossia Torreira, Bonaventura e Castrovilli. Davanti è ancora presto per vedere dal primo minuto Nico Gonzalez, e allora insieme a Vlahovic ci saranno Saponara e Callejon.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Torreira, Bonaventura, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Vincenzo Italiano