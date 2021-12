La probabile formazione della Fiorentina: Vlahovic non sembra intenzionato a lasciar spazio a Kokorin. Turnover a centrocampo guidato da Pulgar

Per la Fiorentina è tempo di pensare alla Coppa Italia, mettendo così per un attimo in stand-by la questione legata al campionato. Per mister Italiano possibile turnover in vista che potrebbe dare una chance a coloro che non stanno trovando molto spazio.

Contro il Benevento consueto 4-3-3 con in porta ancora Terracciano, vista l’indisponibilità di Dragowski. Linea difensiva a quattro con l’ex Venuti e Terzic rispettivamente favoriti su Odriozola e Biraghi, mentre al centro Igor e Martinez Quarta dovrebbero comporre la coppia titolare. In cabina di regia il ristabilito Pulgar si candida a far rifiatare Torreira con Amrabat e Maleh ai suoi lati. In avanti Vlahovic non sembra aver la minima intenzione di cedere il posto a Kokorin, quantomeno dall’inizio. Sottil e Gonzalez dovrebbero completare il tridente gigliato, vista anche l’indisponibilità di Saponara.

FIORENTINA (4-3-3); Terracciano; Venuti, Igor, Quarta, Terzic; Amrabat, Pulgar, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Sottil.