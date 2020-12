La probabile formazione della Juventus: c’è Chiesa, nessun dubbio per Pirlo in attacco

Nell’ultima partita del 2020 la Fiorentina affronterà la Juventus. I bianconeri arrivano all’appuntamento reduci dallo 0-4 contro il Parma e, più in generale, da un trend positivo sia per quanto riguarda i risultati che per il gioco. Nelle ultime sei partite, infatti, la Vecchia Signora ha vinto cinque volte, pareggiando soltanto contro l’Atalanta.

Davanti a Szczesny, che torna titolare al posto di Buffon, ci saranno Cuadrado, Bonucci, de Ligt e uno tra Danilo e Alex Sandro. A centrocampo sulle fasce spazio a Chiesa, entrato nel secondo tempo contro i ducali, McKennie, Bentancur e uno tra Kulusevski, Bernardeschi e Ramsey. Un ballottaggio quest’ultimo, che Andrea Pirlo scioglierà soltanto a ridosso della partita. In attacco, complici anche le non perfette condizioni di Dybala, il tecnico della Juventus dà nuovamente fiducia al tandem formato da Cristiano Ronaldo e Morata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Kulusevski; Ronaldo, Morata.