La probabile formazione della Juventus: Perin al posto di Szczesny, esordio per Paredes. Ballottaggio tra Vlahovic e Milik

Qualche assenza per la Juventus in vista della partita di questo pomeriggio contro la Fiorentina, a partire dal portiere Szczesny che verrà sostituito da Perin. In difesa giocheranno De Sciglio, Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Locatelli in cabina di regia, possibile esordio da titolare per l’ex PSG Paredes insieme a McKennie. In attacco ci saranno Kostic e Di Maria al fianco di uno tra Vlahovic e Milik, ballottaggio legittimo dopo le dichiarazioni di Allegri e visto l’impegno di martedì della Juve in Champions.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, McKennie, Parades; Di Maria, Vlahovic/Milik, Kostic. All. Massimiliano Allegri