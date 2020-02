La probabile formazione della Juventus: Ronaldo-Dybala la coppia d’attacco scelta e Bernardeschi resta in panchina

Per la partita contro la Fiorentina l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri con tutta probabilità sceglierà un modulo con il quale utilizzare il trequartista, che non sarà però l’ex viola Bernardeschi, bensì Ramsey. Tra i pali ci sarà Szczesny, mentre la difesa composta sarà composta dall’altro ex gigliato Cuadrado con De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo agiranno Bentancur, Pjanic e Rabiot, mentre Ramsey sulla trequarti si muoverà dietro al duo d’attacco formato da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.