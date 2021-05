La probabile formazione della Lazio: Inzaghi al completo sceglie i bomber per sfidare la Fiorentina

La Lazio, domani sera alle 20.45, sfida la Fiorentina in una partita fondamentale in chiave Europa. Inzaghi dovrebbe scegliere un 3-5-2 con Reina fra i pali, Marusic-Acerbi-Radu in difesa, Lazzari-Lulic larghi con a fianco Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Leiva a dare lo spunto per la manovra dei biancocelesti. Davanti confermati i bomber Correa e Inzaghi.

La probabile formazione della Lazio: Reina,Marusic,Acerbi,Radu,Lazzari,Milinkovic,Leiva,Luis Alberto, Correa, Inzaghi.